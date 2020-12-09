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Большинство американцев заявили о доверии итогам президентских выборов

Почти три четверти республиканцев не верят результатам выборов 2020 года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Большинство жителей США - 61% - доверяют результатам президентских выборов 2020 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным общественным радио США и телеканалом PBS.

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О своем недоверии итогам выборов, согласно которым победил кандидат от демократов Джо Байден, сообщили 34% респондентов. Наибольший скептицизм проявили сторонники Республиканской партии: 72% республиканцев сомневаются в честности выборов, не сомневаются 24% респондентов. При этом 95% демократов и 67% независимых избирателей считают прошедшие выборы честными.

Большинство респондентов - 65% - полагают, что действующий президент США республиканец Дональд Трамп должен передать Байдену полномочия, причем доля думающих так среди демократов достигает 93% и 75% у независимых избирателей. 62% республиканцев придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проходил с 1 по 6 декабря, в нем принимали 1 065 взрослых жителей США, включая 916 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,7 процентных пункта среди всех опрошенных и 4 процентных пункта среди избирателей.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической парии Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем, с успехом на выборах его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, пытавшийся переизбраться на второй срок, называет итоги выборов сфальсифицированными и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах.

Митинги за честные выборы в США

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Филадельфия
Хроника 09 января 2018 года – 09 декабря 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Дональд Трамп

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