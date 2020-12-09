Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

В США призвали назначить спецпрокурора для расследования нарушений на выборах

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Группа из 27 республиканцев-конгрессменов обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу назначить спецпрокурора с целью расследовать нарушения, имевшие, по версии конгрессменов, место во время выборов 2020 года.

"Мы призываем вас (Трампа - ИФ) предпринять быстрые и решительные действия и обязать генпрокурора Уильяма Барра назначить специального прокурора с целью восстановить доверие американцев к выборам", - отмечается в документе законодателей, возглавляемых Лансом Гуденом из Палаты представителей США.

Авторы письма напомнили, что в адрес американского Минюста неоднократно звучали призывы начать расследование относительно честности прошедших выборов, однако ведомство каких-либо шагов в этом направлении предпринимать не стало.

"Назначение специального прокурора создаст команду следователей, задача которой - раскрыть правду и дать Америке определенность, в которой та нуждается", - полагают конгрессмены.

Ранее генпрокурор Барр заявлял агентству Associated Press, что Минюст не наблюдал в ходе выборов махинаций такого масштаба, которые поставили бы под сомнения результаты избирательной кампании.

Выборы в США

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост президента, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишившими его победы.

Накануне, 8 декабря, Верховный суд США заявил, что отклонил запрос ряда политиков-республиканцев о замораживании процесса официального утверждения победы на президентских выборах Байдена в Пенсильвании.

Американские СМИ отмечали, что такой вердикт - серьезный удар для Трампа и его сторонников, пытающихся через суды добиться пересмотра итогов президентских выборов.

Хроника 09 января 2018 года – 10 декабря 2020 годаВыборы в США - 2020
Дональд Трамп Джо Байден США Уильям Барр

Новости по теме

Новости

Укладку "Северного потока 2" возобновили

Укладку "Северного потока 2" возобновили

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими
Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"
Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали новый антирекорд по суточному COVID-приросту

Что случилось этой ночью: пятница, 11 декабря

Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

Amnesty International предложила ООН регулировать торговлю спецсредствами для полиции

Конгрессмены США призвали администрацию Трампа сообщить о результатах расследования по Навальному

Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');