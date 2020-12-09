В США призвали назначить спецпрокурора для расследования нарушений на выборах

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Группа из 27 республиканцев-конгрессменов обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу назначить спецпрокурора с целью расследовать нарушения, имевшие, по версии конгрессменов, место во время выборов 2020 года.

"Мы призываем вас (Трампа - ИФ) предпринять быстрые и решительные действия и обязать генпрокурора Уильяма Барра назначить специального прокурора с целью восстановить доверие американцев к выборам", - отмечается в документе законодателей, возглавляемых Лансом Гуденом из Палаты представителей США.

Авторы письма напомнили, что в адрес американского Минюста неоднократно звучали призывы начать расследование относительно честности прошедших выборов, однако ведомство каких-либо шагов в этом направлении предпринимать не стало.

"Назначение специального прокурора создаст команду следователей, задача которой - раскрыть правду и дать Америке определенность, в которой та нуждается", - полагают конгрессмены.

Ранее генпрокурор Барр заявлял агентству Associated Press, что Минюст не наблюдал в ходе выборов махинаций такого масштаба, которые поставили бы под сомнения результаты избирательной кампании.

Выборы в США

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост президента, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишившими его победы.

Накануне, 8 декабря, Верховный суд США заявил, что отклонил запрос ряда политиков-республиканцев о замораживании процесса официального утверждения победы на президентских выборах Байдена в Пенсильвании.

Американские СМИ отмечали, что такой вердикт - серьезный удар для Трампа и его сторонников, пытающихся через суды добиться пересмотра итогов президентских выборов.