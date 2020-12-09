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В Белоруссии уволен директор Несвижского музея-заповедника

В августе над Несвижским замком вывешивали бело-красно-белый флаг

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Директор Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Климов, занимавший эту должность десять лет, уволен. Об этом он сам рассказал в интервью белорусскому интернет-порталу tut.by.

По словам Климова, ему предлагали написать заявление об увольнении по собственному желанию, но он отказался. Тогда с Климовым досрочно расторгли трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса Белоруссии. Она звучит так: "По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации".

Климов добавил, что приказ уже подписан, ему звонили из отдела кадров Министерства культуры с просьбой забрать трудовую книжку.

За те десять лет, в которые Климов руководил музеем, "Несвиж" стал одним из самых популярных туристических объектов страны.

"Я доволен: реализовал себя как профессионал. Музей находится на хорошем уровне, выполнял все показатели, привлекал спонсорскую помощь. Последние годы перед Новым годом приходили поздравления от Лукашенко, в которых шла речь о моих заслугах. Но вообще я не собираюсь жаловаться, все закономерно. Что теперь будет с музеем, неизвестно. Не исключаю, что за мной уйдет часть сотрудников", - заявил он.

В августе нынешнего года над Несвижским замком Радзивиллов вывешивали бело-красно-белый флаг. Это произошло вскоре после выборов президента Белоруссии, несогласие с итогами которых вызвало волну протестов по всей стране.

В августе по той же 259 статье белорусского Трудового кодекса был уволен с поста директора Купаловского театра Павел Латушко. Он стал одним из первых руководителей, открыто поддержавшим протестующих и высказавшимся против насилия. За ним стали массово увольняться сотрудники театра.

Несвижский замок - дворцово-замковый комплекс, памятник архитектуры XVI-XVIII веков. Заложен князем Н. Х. Радзивиллом Сироткой в 1583 году на месте деревянного замка (1533). Включает в себя собственно замок, замковые укрепления, а также большой ландшафтно-пейзажный парк. С 2005 года вместе с расположенным в стороне Фарным костелом внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белоруссия Несвиж Сергей Климов

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