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Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, в четверг по московскому времени после испытательного полета на суборбитальную высоту взорвался при посадке. Испытание транслировалось компанией-разработчиком SpaceX.

Запуск был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика в штате Техас в 01:44 мск. В рамках испытания был выполнен полет на высоту 12,5 км с последующим отключением двигателей, аэродинамического торможения, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и попытка посадки на стартовую площадку. Во время полета один из трех двигателей перестал работать.

Между тем основатель SpaceX Илон Маск посчитал испытание успешным. При этом он отметил, что давление в основном топливном баке перед посадкой было низким, что привело к большей скорости при приземлении.

"Успешный взлет, переключение на основные баки и точная работа закрылков вплоть до посадки!" - написал он в своем твиттере.

Изначально запуск планировался 8 декабря, но он был отменен автоматикой всего за одну секунду до старта из-за обнаруженной аномалии в одном из двигателей Raptor.

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем SuperHeavy с 28 двигателями Raptor, способной выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки. Она будет также многоразовой системой, используемой в качестве ускорителя только для взлета с Земли.

В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря владелец SpaceX Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

3 сентября SpaceX провела испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 метров.

SpaceX Starship Илон Маск

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