Институт Pantone объявил цвета 2021 года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Институт цвета компании Pantone объявил главные цвета 2021 года.

Ими стали насыщенный серый (17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (13-0647 Illuminating). Сочетание серого цвета, символизирующего практичность и твердость, и согревающего оптимистичного желтого цвета олицетворяет силу и оптимизм, говорится в сообщении на сайте Pantone.

Институт Pantone отслеживает цветовые тренды и ежегодно объявляет цвета года, которые могут использоваться дизайнерами и производителями в работе. Так, цветом 2020 года Pantone называл классический синий (19-4052 Classic Blue), а 2019 года - коралловый (16-1546 Living Coral).