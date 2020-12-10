Мексика остается самой опасной страной для журналистов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Мексике в 2020 году убили 13 сотрудников СМИ, эта страна остается самой опасной для работы журналистов, свидетельствуют данные Международной федерации журналистов (IFJ).

"В рейтинге 2020 года по странам Мексика занимает первое место в четвертый раз за пять лет с 13 убийствами (журналистов - ИФ)", - говорится в сообщении на сайте организации.

На втором месте - Пакистан (пятеро погибших), а третье делят между собой Афганистан, Индия, Ирак и Нигерия (по три случая убийства). По два случая насильственной смерти журналистов зарегистрированы на Филиппинах, в Сомали и Сирии. Россия занимает одно из последних мест: организация зафиксировала один случай убийства журналиста.

Всего в 2020 году IFJ зарегистрировала 42 убийства, жертвами которых стали журналисты. Это меньше, чем в прошлом году, когда в мире убили 49 сотрудников СМИ. Но организация считает, что журналисты продолжают сталкиваться с угрозами и смертельной опасностью при исполнении своих служебных обязанностей.

По данным IFJ, под стражей сейчас находятся 235 журналистов в 34 странах мира. В этот список не включены те сотрудники СМИ, которых отпустили под залог. Исследование организации показало, в частности, что часть журналистов арестовывает на короткий период без предъявления обвинений, что указывает на отсутствие нарушений с их стороны. Также IFJ отмечает, что сотрудников СМИ часто задерживали на фоне массовых протестов.