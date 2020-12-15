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Эксперты насчитали рекордное число арестованных за 2020г. журналистов

Эксперты насчитали рекордное число арестованных за 2020г. журналистов
Задержание журналиста во время акции протеста в Минске
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - За 2020 год в тюрьмах за свою профессиональную деятельность оказалось рекордное число журналистов - более 270, сообщил во вторник Комитет по защите журналистов (КЗЖ).

В пресс-релизе КЗЖ отмечается, что "по состоянию на 1 декабря в тюрьму были заключены не менее 274 журналистов", что является самым высоким показателем с тех пор, как комитет начал сбор данных в начале 1990-х годов. Более того, уже пятый год подряд число оказавшихся в заключении представителей СМИ составляет не менее 250.

По данным документа, самое большое число журналистов, оказавшихся в тюрьме, насчитывается в Китае, Турции, Египте и Саудовской Аравии.

Кроме того, комитет "задокументировал более 200 нарушений свободы прессы", связанных с пандемий COVID-19.

В основном аресты производились по причине "протестов и политической напряженности".

В документе КЗЖ уточняется, что в списке заключенных представлены те, кто находился в тюрьме в 00:01 часов 1 декабря 2020 года. По данным комитета, "он не включает многих журналистов, заключенных в тюрьму и освобожденных в течение года".

Отмечается, что благодаря "правозащитной деятельности КЗЖ" в 2020 году были освобождены как минимум 75 заключенных журналистов по всему миру.

Публикация данных комитета по заключенным сотрудникам СМИ приурочена к отмечаемому 15 декабря Дню памяти журналистов, погибших пpи исполнении профессиональных обязанностей.

Комитет по защите журналистов

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