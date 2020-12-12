Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил американцев, что созданные в США вакцины от COVID-19 компаниями Pfizer и Moderna эффективны и безопасны.

"Как объявили "Pfizer и Moderna, эффективность их вакцин составляет около 95%, что выше ожиданий, кроме того, эти вакцины также безопасны", - написал президент в твиттере.

Он также сказал, что "гордится" тем, что обеспечена возможность бесплатного предоставления вакцины всем американцам, вакцинация начнется не позже чем через 24 часа и позволит вернуть страну в русло нормальной жизни.

При этом Трамп заявил, что США "стали первой страной мира", создавшей вакцину. И хотя, по его словам, "пандемия началась из Китая, мы покончим с ней в Америке".

Как сообщалось, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в стране вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19. Еще одной вакциной, претендующей на одобрение в США, является препарат компании Moderna, чья эффективность по итогам клинических испытаний составляет 94,1%. FDA планирует 17 декабря провести встречу по рассмотрению запроса компании на применение ее вакцины.

США Дональд Трамп коронавирус COVID-19 Pfizer

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 12 декабря

Вакцину Pfizer одобрили для использования в США

Вакцину Pfizer одобрили для использования в США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось из-за коронавируса

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 год

Что произошло за день: пятница, 11 декабря

Власти Индонезии не исключили открытия Бали для туристов к 25 декабря

Укладку "Северного потока 2" возобновили

Укладку "Северного потока 2" возобновили

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');