Число жертв коронавируса на Украине приблизилось к 15 тысячам

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На Украине за сутки зафиксировано 12,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли еще 243 пациента.

Как написал в своем фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, за прошедшие сутки госпитализирован 3 001 человек. Выздоровело 13 653 человека.

Число инфицированных с начала пандемии на утро 12 декабря составило 885 039 человек, 14 998 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 494 001 человек.