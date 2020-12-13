На Украине за сутки выявлено 9 тыс. случаев инфицирования COVID-19

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро 13 декабря зафиксировано 9 176 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 156 пациентов, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Днем ранее, 12 декабря, зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания, 11 декабря сообщалось о 13 514 новых случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 894 215 человек, 15 154 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 501 564 человек.

В настоящий момент на Украине COVID-19 болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.