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Археологи нашли новые части "ацтекской башни черепов" в Мехико

Археологи нашли новые части "ацтекской башни черепов" в Мехико
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Археологи нашли новые кости на месте так называемой башни черепов в центре Мехико. Как сообщает "Би-би-си", со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории Мексики, было обнаружено еще 119 черепов.

Башню обнаружили в 2015 году при реставрации. Ранее сообщалось о 676 найденных черепах. Предположительно, она была частью ацтекского "цомпантли" - военного монумента, на котором выставляли черепа для устрашения противников. Историки считают, что строение посвящено ацтекскому богу Солнца, войны и человеческих жертвоприношений (Уицилопочтли).

Данная башня, по оценкам археологов, была построена между 1486 и 1502 гг. Когда ее впервые обнаружили, историки заметили, что помимо мужских останков было найдено множество черепов, принадлежавших женщинам и детям. Это дало повод предположить, что ацтеки практиковали жертвоприношения.

Ацтеки жили на большой части Мексики с XIV по XVI век. Конец империи пришел с прибытием конкистадоров Эрнана Кортеса, под чьим руководством испанцы захватили столицу ацтеков Теночтитлан.

Сооружения из человеческих черепов упоминались в отчетах конкистадора Андреса де Тапии, который был приближенным Кортеса.

Башня из черепов в храме ацтеков в Мексике

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Основание башни составляет примерно шесть метров, причем до ее основания археологи пока не добрались. Она расположена в части храма, посвященной богу Уицилопочтли - богу солнца, войны и человеческих жертвоприношений.По мнению историков, черепа принадлежали воинам, которые попадали в плен к ацтекам. Однако отмечается, что помимо мужских останков было найдено множество черепов, принадлежавших женщинам и детям.Так называемые цомпантли - стены из черепов - неоднократно уопминаются еще со времен конкистадора Эрнана Кортеса, под чьим руководством испанцы захватили Теночтитлан. Цомпантли использовался ацтеками для демонстрации черепов военнопленных или жертв жертвоприношений.По словам археолога Рауля Барреры (на фото), черепа были уложены в форме башни и скреплены раствором после того, как какое-то время демонстрировались на цомпантли.Сооружения из человеческих черепов упоминались в отчетах конкистадора Андреса де Тапии, который был приближенным Кортеса. В одном из документов он пишет, что насчитал десятки тысяч черепов в подобном сооружении. Оно считается главным цомпантли Теночтитлана. Пока найдено 676 черепов, но археологи считают эти цифры неокончательными.Следы Темпло Майор были найдены во время прокладки кабеля в 1978 году. Первые черепа были найдены в ходе археологических раскопок в 2015 году.
Основание башни составляет примерно шесть метров, причем до ее основания археологи пока не добрались. Она расположена в части храма, посвященной богу Уицилопочтли - богу солнца, войны и человеческих жертвоприношений.
Мексика

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