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Ученые нашли скрытый район в одном из самых изученных городов майя

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международная группа ученых обнаружила неизвестный ранее комплекс зданий в древнем городе майя Тикале, расположенном на территории современной Гватемалы, сообщает портал научной информации Phys.org.

Отмечается, что раскопки руин Тикаля ведутся с 1950-х годов, и этот памятник считался одним из самых изученных в мире.

"Используя световой детектор, или лидар, и программное обеспечение, Стивен Хьюстон, профессор антропологии Университета Брауна, и Томас Гаррисон, доцент географии Техасского университета в Остине, обнаружили, что то, что долгое время считалось районом естественных холмов в нескольких минутах ходьбы от центра Тикаля, на самом деле является районом разрушенных зданий, которые были спроектированы так, чтобы выглядеть как в Теотиуакане (на территории современной Мексики - ИФ), крупнейшем и самом мощном городе древней Америки", - говорится в сообщении.

По словам Хьюстона, лидарный анализ в сочетании с последующими раскопками, проведенными группой гватемальских археологов, позволил по-новому взглянуть на влияние Теотиуакана на цивилизацию майя.

"То, что мы приняли за естественные холмы, на самом деле оказалось измененным и соответствовало форме цитадели-области, которая, возможно, была императорским дворцом в Теотиуакане", - приводятся в сообщении слова Хьюстона.

Ученый отметил, что Тикаль и Теотиуакан радикально отличались друг от друга: Тикаль, город майя, был довольно густонаселенным, но относительно компактным, а Теотиуакан "имел все признаки империи".

По информации специалистов, жители двух городов контактировали и часто торговали друг с другом в течение столетий до того, как Теотиуакан завоевал Тикаль примерно в 378 году н.э., при этом между вторым и шестым веками н.э. элита майя и писцы жили в Теотиуакане.

Однако последние результаты лидарных исследований и раскопок исследовательского консорциума доказывают, что имперская власть Теотиуакана не просто торговала с небольшим городом Тикаль и оказывала на него культурное влияние, прежде чем завоевать его.

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"Архитектурный комплекс, который мы обнаружили, похоже, был построен для людей из Теотиуакана или тех, кто находится под их контролем. Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса, но, когда мы объединяем предыдущие исследования с нашими последними выводами, это наводит на мысль о чем-то более жестоком, например, оккупации или слежке", - сказал Хьюстон.

Он отметил, что раскопки, проведенные после лидарных работ, подтвердили, что некоторые здания были оштукатурены, а не построены из традиционного известняка майя. Сооружения были спроектированы как уменьшенные копии зданий, составляющих цитадель Теотиуакана, вплоть до замысловатых карнизов и террас и специфической ориентации платформ комплекса на 15,5 градуса к востоку от севера.

В соседнем недавно обнаруженном комплексе жилых зданий археологи обнаружили наконечники снарядов, изготовленные из кремня, материала, обычно используемого майя, и зеленого обсидиана, использовавшегося жителями Теотиуакана, что является очевидным свидетельством конфликта.

А рядом с точной копией цитадели археологи также обнаружили останки тела, окруженного тщательно расставленными сосудами, фрагментами керамики, костями животных и наконечниками снарядов. Место было усеяно углем, что наводило на мысль о том, что его подожгли. По словам Хьюстона, сцена мало похожа на другие захоронения или жертвоприношения в Тикале, но напоминает останки воинов, найденные в центре Теотиуакана.

Ученым предстоит изучить человеческие останки, чтобы определить их происхождение, потенциально раскрыв больше об отношениях Теотиуакана с Тикалем. Осенью раскопки в Тикале продолжатся.

Гватемала Тикаль

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