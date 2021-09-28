Ученые нашли скрытый район в одном из самых изученных городов майя

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международная группа ученых обнаружила неизвестный ранее комплекс зданий в древнем городе майя Тикале, расположенном на территории современной Гватемалы, сообщает портал научной информации Phys.org.

Отмечается, что раскопки руин Тикаля ведутся с 1950-х годов, и этот памятник считался одним из самых изученных в мире.

"Используя световой детектор, или лидар, и программное обеспечение, Стивен Хьюстон, профессор антропологии Университета Брауна, и Томас Гаррисон, доцент географии Техасского университета в Остине, обнаружили, что то, что долгое время считалось районом естественных холмов в нескольких минутах ходьбы от центра Тикаля, на самом деле является районом разрушенных зданий, которые были спроектированы так, чтобы выглядеть как в Теотиуакане (на территории современной Мексики - ИФ), крупнейшем и самом мощном городе древней Америки", - говорится в сообщении.

По словам Хьюстона, лидарный анализ в сочетании с последующими раскопками, проведенными группой гватемальских археологов, позволил по-новому взглянуть на влияние Теотиуакана на цивилизацию майя.

"То, что мы приняли за естественные холмы, на самом деле оказалось измененным и соответствовало форме цитадели-области, которая, возможно, была императорским дворцом в Теотиуакане", - приводятся в сообщении слова Хьюстона.

In Guatemala, archaeologists use LIDAR to uncover hidden neighborhood in ancient Maya city of Tikal. https://t.co/kKZd1dltJy — Sharon K. Gilbert (@sharonkgilbert) September 28, 2021

Ученый отметил, что Тикаль и Теотиуакан радикально отличались друг от друга: Тикаль, город майя, был довольно густонаселенным, но относительно компактным, а Теотиуакан "имел все признаки империи".

По информации специалистов, жители двух городов контактировали и часто торговали друг с другом в течение столетий до того, как Теотиуакан завоевал Тикаль примерно в 378 году н.э., при этом между вторым и шестым веками н.э. элита майя и писцы жили в Теотиуакане.

Однако последние результаты лидарных исследований и раскопок исследовательского консорциума доказывают, что имперская власть Теотиуакана не просто торговала с небольшим городом Тикаль и оказывала на него культурное влияние, прежде чем завоевать его.

"Архитектурный комплекс, который мы обнаружили, похоже, был построен для людей из Теотиуакана или тех, кто находится под их контролем. Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса, но, когда мы объединяем предыдущие исследования с нашими последними выводами, это наводит на мысль о чем-то более жестоком, например, оккупации или слежке", - сказал Хьюстон.

Он отметил, что раскопки, проведенные после лидарных работ, подтвердили, что некоторые здания были оштукатурены, а не построены из традиционного известняка майя. Сооружения были спроектированы как уменьшенные копии зданий, составляющих цитадель Теотиуакана, вплоть до замысловатых карнизов и террас и специфической ориентации платформ комплекса на 15,5 градуса к востоку от севера.

В соседнем недавно обнаруженном комплексе жилых зданий археологи обнаружили наконечники снарядов, изготовленные из кремня, материала, обычно используемого майя, и зеленого обсидиана, использовавшегося жителями Теотиуакана, что является очевидным свидетельством конфликта.

А рядом с точной копией цитадели археологи также обнаружили останки тела, окруженного тщательно расставленными сосудами, фрагментами керамики, костями животных и наконечниками снарядов. Место было усеяно углем, что наводило на мысль о том, что его подожгли. По словам Хьюстона, сцена мало похожа на другие захоронения или жертвоприношения в Тикале, но напоминает останки воинов, найденные в центре Теотиуакана.

Ученым предстоит изучить человеческие останки, чтобы определить их происхождение, потенциально раскрыв больше об отношениях Теотиуакана с Тикалем. Осенью раскопки в Тикале продолжатся.