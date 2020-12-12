Армянские СМИ узнали о заседании партии Пашиняна по ситуации в Карабахе

В центр Еревана к зданиям парламента и правительства стянуты силы полиции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" проводит заседание правления, сообщают армянские СМИ.

По данным источников изданий, участники заседания обсуждают сегодняшние события в Нагорном Карабахе.

Параллельно в центр Еревана стянуты многочисленные силы полиции, полицейская техника. Особая концентрация правоохранителей наблюдается у дома Пашиняна, зданий правительства и парламента.

Ранее в субботу в Минобороны Армении заявили о наступлении азербайджанских военных в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.

До этого пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинила Баку в попытке напасть в минувшую пятницу на пост Армии обороны НКР, трое военнослужащих получили ранения. Там опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

В свою очередь Минобороны Азербайджана в субботу заявило о том, что азербайджанские военные пресекли попытки провокации со стороны армянских военных в Нагорном Карабахе. По данным военного ведомства, был нарушен режим прекращения огня.

По данным Баку, в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.

Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе продолжалось с 27 сентября по 9 ноября. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.