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Российские миротворцы потребовали прекратить огонь в Карабахе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в Карабахе требуют от Армении и Азербайджана прекратить огонь в связи с перестрелками в Гадрутском районе непризнанной республики, сообщил представитель штаба миротворческих сил России в регионе.

"В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам, о соблюдении режима полного прекращения огня", - сообщил представитель штаба.

Ранее Минобороны Армении сообщило о нападении азербайджанских военных на пост армии НКР. В свою очередь азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации. Армянская сторона отвергает эти обвинения.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. В Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах Россия

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