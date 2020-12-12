Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана вечером 12 декабря предприняли наступательные действия в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В заявлении говорится, что эти действия предприняты в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд.

Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики предпринимают соразмерные действия для подавления активности азербайджанских сил, отмечает военное ведомство Армении.

Ранее пресс-служба Минобороны непризнанного Карабаха сообщила, что азербайджанские военные в пятницу, 11 декабря, предприняли попытку нападения на пост Армии обороны НКР, трое военнослужащих получили ранения.

В ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 МСК 10 ноября. В Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент.