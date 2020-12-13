Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 1 603 472 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, всего в 191 стране и регионе мира число инфицированных коронавирусом по состоянию на 03:50 по московскому времени в воскресенье составило 71 616 205, выздоровели более 46,68 миллиона инфицированных.

В Соединенных Штатах, которые продолжают лидировать по числу заболевших и умерших, зафиксировано 16 038 528 случаев COVID-19 и 297 697 летальных исходов, вылечились 6,1 миллиона пациентов.

По информации портала Worldometer, который специализируется на мировой статистике, всего в 220 странах и регионах мира коронавирусом заразились 72 052 966 человек, скончались 1 610 519, поправились 50,4 миллиона.