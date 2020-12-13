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В США разработали план первой фазы вакцинации от COVID-19

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти США подготовили план первой фазы вакцинации населения от коронавируса COVID-19 и начнут его реализацию в понедельник.

По сообщению американских СМИ, генерал Густав Перна, ответственный за дистрибуцию вакцины в США, объявил, что препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации. Во вторник вакцину получат еще 425 центров и 66 - в среду. Пока это все центры, имеющие оборудование для хранения вакцины при очень низких температурах, как этого требуют производители.

Ранее на этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное применение вакцины от Pfizer/BioNTech. В субботу разрешение выдали и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Таким образом, препятствий для начала вакцинации в США больше нет.

Экстренное разрешение означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее испытаний.

Ожидается, что в скором времени такое же разрешение в США получит вакцина от компании Moderna.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 15,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 295 тыс. заболевших скончались, выздоровели более 6 млн человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 13 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
США Pfizer BioNTech Коронавирус COVID-19

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