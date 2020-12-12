В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Еще 72 пациента с диагнозом пневмония и положительными тестами на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 9 798 до 9 870 человек.

Накануне сообщалось о смерти 77 человек с пневмонией и коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 685 785 случаев заражения коронавирусом, 524 779 заболевших выздоровели.

За последние сутки в городе подтверждено 6 622 новых случая COVID-19, 1 684 пациента с коронавирусом госпитализированы.