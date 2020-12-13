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Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии
На акции в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье превысило сто человек.

В настоящее время в списках центра 107 человек.

Больше всего задержанных - в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в поселке Боровляны, Смолевичах и Бресте.

Несанкционированные акции проходят в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собираются в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствуют проведению маршей, проводят задержания.

Вместе с тем, это первое протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям в Минске.

Протесты в Минске

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Белоруссия

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