Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Армении с 19 декабря будет объявлен трехдневный траур, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"19 декабря - сороковой день прекращения боевых действий в Карабахе и в этой связи 19 декабря будет объявлен трехдневный траур", - заявил Пашинян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в субботу в Ереване будет организовано "Шествие памяти" с площади Республики к военному пантеону "Ераблур".

Премьер Армении также отметил, что вскоре начнется процесс обмена пленными с Азербайджаном. "Мы приблизились к моменту возвращения первой группы военнопленных", - сказал Пашинян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября. В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

10
Хроника 27 сентября – 14 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах Азербайджан

Новости по теме

Новости
Brexit

Британцев призвали не скупать товары на случай Brexit без сделки

Умершие знаменитости

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 72 млн

Пандемия коронавируса

Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19

Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19

Взрыв произошел на танкере в зоне саудовского порта

Взрыв произошел на танкере в зоне саудовского порта

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 декабря

Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Канаду

Стрелок, открывший огонь у собора в Нью-Йорке, скончался в больнице

СМИ сообщили о хакерской атаке на Минфин и структуру Минторга США

Bloomberg рассказал о скорой вакцинации Трампа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');