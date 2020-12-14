Двое россиян осуждены во Франции за участие в беспорядках на "Евро-2016"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд во французском департаменте Буш-дю-Рон приговорил к тюремным срокам двух граждан РФ, признанных виновными в участии в столкновениях между футбольными фанатами в Марселе на Чемпионате Европы 2016 года, сообщают в понедельник парижские СМИ.

Один из осужденных, Михаил Ивкин, приговорен к трем годам тюрьмы и, как ожидается, в течение этой недели выйдет на свободу. Это стало возможно, в частности, в результате зачета уже проведенного под стражей срока с февраля 2018 года.

Второй осужденный, Павел Косов, получил 10 лет тюрьмы и, таким образом, продолжит отбывать наказание во Франции.

В 2016 году в Марселе произошли крупные столкновения между футбольными фанатами из России и Англии. Обоих осужденных россиян, участвовавших в потасовке, считают причастными к нанесению тяжелых травм одному из болельщиков сборной Англии.