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Четверых азербайджанских военных арестовали за преступления в Карабахе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех военнослужащих за преступления в зоне карабахского конфликта.

Согласно сообщению, двое военнослужащих подозреваются в издевательствах над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района. Кроме того, они подозреваются в съемках своих действий на телефон и их распространении в соцсетях.

Помимо этого, еще двоих азербайджанских военных подозревают в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе, съемке актов вандализма и распространения видеозаписей в соцсетях.

Все четверо военнослужащих арестованы, сообщила прокуратура.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 по московскому времени 10 ноября.

В настоящее время в Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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