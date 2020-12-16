Миротворцы РФ помогут выяснить в НКР судьбу 100 армянских военных

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики совместно с российскими миротворцами ведет поиски пропавших около 100 военнослужащих Армии обороны НКР.

Отмечается, что рассматривается версия их пленения азербайджанскими военными. Эта версия проверяется при посредничестве российских миротворцев.

"Вчера вечером при неизвестных обстоятельствах пропала связь с личным составом нескольких боевых позиций Армии обороны НКР в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Всю ночь продолжались и с утра возобновлены поисковые работы", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Число пропавших военных в сообщении не уточняется. По данным из соцсетей, речь идет о примерно 100 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент.