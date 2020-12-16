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Армянские СМИ сообщили о 160 плененных в Карабахе военных

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные в Гадрутском районе во вторник, 15 декабря, взяли в плен 160 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил армянскому изданию Politik.am общественный деятель Карапет Погосян.

По его словам, большая часть попавших вчера в плен 160 человек являются жителями Ширакской области Армении. Сейчас ширакцы вышли на акции протеста, перекрыли дороги.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что совместно с российскими миротворцами ведет поиски пропавших военнослужащих, рассматривается версия их пленения азербайджанскими военными.

Между тем, акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит на автотрассе, связывающей республику с Грузией, сообщили армянские СМИ.

Кроме того, родственники пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе военнослужащих пришли к министерству обороны Армении в Ереване. Люди пытаются пробиться в здание ведомства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. В Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 16 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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