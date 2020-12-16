Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:24Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года

ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года
Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду предупредила о высокой вероятности возникновения в Европе новой волны коронавируса в начале 2021 года из-за празднования Рождества и Нового года.

"Есть высокий риск дальнейшей активизации (распространения COVID-19 - ИФ) в первые недели и месяцы 2021 года, и нам будет необходимо работать вместе, если мы хотим успешно предотвратить это", - сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление европейского подразделения ВОЗ.

В организации подчеркнули, что, несмотря на достижение "хрупкого прогресса", коронавирус продолжает масштабно и интенсивно распространяться по европейскому региону.

В ВОЗ призвали общественность "не недооценивать важность личных решений" и предпринять дополнительные индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. Так, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице, а участникам праздников "нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию".

Что касается празднований в помещении, ключевым способом сократить риск передачи инфекции является ограничение числа гостей и обеспечение хорошей вентиляции.

"Это может показаться странным носить маски и соблюдать физическую дистанцию в кругу друзей и семьи, но это существенно способствует обеспечению того, чтобы каждый остался в безопасности и здоровым", - отмечается в заявлении.

Европейский отдел ВОЗ охватывает 53 страны, включая Россию и некоторые страны Центральной Азии.

Хроника коронавируса. Декабрь.

17
В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации
Хроника 09 января – 16 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Европа Коронавирус

Новости

Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте

Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте

Попова выступила против создания дублирующих ВОЗ организаций

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянские СМИ сообщили о 160 плененных в Карабахе военных

Армянские СМИ сообщили о 160 плененных в Карабахе военных
Пандемия коронавируса

Врачи ЕС предсказали продление локдауна в Германии до Пасхи

Врачи ЕС предсказали продление локдауна в Германии до Пасхи

Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов

Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов
Навальный попал в больницу

Лавров счел "забавными" публикации о двойном отравлении Навального

Лавров счел "забавными" публикации о двойном отравлении Навального

Кандидатом на обмен Уилана помимо Бута и Ярошенко стал задержанный в США программист

Адвокат Уилана уверен в скором обмене американца с приходом Байдена

Что случилось этой ночью: среда, 16 декабря

Еврокомиссия внесла "ВКонтакте" и Telegram в "пиратский список"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');