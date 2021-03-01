В Англии начали искать заразившегося бразильским штаммом COVID-19

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Англии пытаются найти человека, который был заражен новым вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Бразилии. Это один из шести случаев заражения штаммом P1, выявленных в Великобритании в феврале. Об этом сообщается на сайте BBC News.

Разыскиваемый не заполнил регистрационную форму теста, поэтому его личность осталась неустановленной. Чтобы найти зараженного человека, власти просят выйти на связь всех, кто прошел тест 12 или 13 февраля и не получил результата или пропустил заполнение анкеты.

Этот случай заражения никак не связан с пятью другими, зафиксированными в Великобритании. Трое из заболевших - жители Шотландии, прилетевшие в Абердин из Бразилии через Париж и Лондон. С другими пассажирами, которые летели тем же рейсом в Абердин, сейчас пытаются связаться. Два других случая заражения зафиксированы в Южном Глостершире. Впервые штамм Р1 был обнаружен у путешественников, направлявшихся в Японию из Манауса (север Бразилии) в январе.

Теневой министр внутренних дел Ник Томас-Саймондс заявил, что задержка с введением гостиничного карантина была опрометчивой, а продолжающийся отказ от внедрения всеобъемлющей системы отслеживания людей на границе сделал Великобританию уязвимой для мутаций, поступающих из-за рубежа.

Правило гостиничного карантина вступило в силу 15 февраля 2021 года. Это означает, что путешественники, прибывающие в Англию из 33 стран, включая Бразилию, должны находиться на карантине в отеле в течение 10 дней, в то время как в Шотландии это правило распространяется на путешественников из всех стран. Все путешественники, прибывающие в Великобританию, также должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, взятый максимум за 72 часа до их отъезда.

Мутации коронавируса стали серьезной проблемой с осени прошлого года, когда ученые сообщили о возникновении в Великобритании нового, более заразного и летального, штамма SARS-CoV-2. Вскоре после этого появились данные о южноафриканском и бразильском вариантах коронавируса, схожих с британским. На фоне появления новых мутаций встал вопрос об эффективности существующих вакцин против этих разновидностей вируса.