Путин предложил США "жить дружно" с Россией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на агрессивную политику США, Россия выступает за диалог с Вашингтоном, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если уж не пушистые, то во всяком случае "весьма благообразные", настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: "Давайте жить дружно!", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.

Президент напомнил, что Россия "пошла на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно". США на это ответили расширением НАТО на Восток, отметил глава государства.

Новость дополняется