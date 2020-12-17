Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Путин предложил США "жить дружно" с Россией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на агрессивную политику США, Россия выступает за диалог с Вашингтоном, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если уж не пушистые, то во всяком случае "весьма благообразные", настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: "Давайте жить дружно!", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.

Президент напомнил, что Россия "пошла на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно". США на это ответили расширением НАТО на Восток, отметил глава государства.

Новость дополняется

Владимир Путин США НАТО

Новости
Путин: пресс-конференция-2020

Путин снова обвинил Запад в отказе от сотрудничества по Навальному

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ
Пандемия коронавируса

Вакцинация в ЕС от коронавируса начнется 27 декабря

Пандемия коронавируса

Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама

Умер заразившийся COVID-19 мэр Харькова Кернес

Умер заразившийся COVID-19 мэр Харькова Кернес

Армянская газета сообщила, что Пашинян уйдет в отставку 31 декабря

Армянская газета сообщила, что Пашинян уйдет в отставку 31 декабря

Что случилось этой ночью: четверг, 17 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 74 млн

Fox News узнал о переносе публикации доклада разведки США о вмешательстве в выборы

Fox News узнал о переносе публикации доклада разведки США о вмешательстве в выборы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');