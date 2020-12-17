У Меркель не обнаружили COVID после встречи с заразившимся Макроном

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите ЕС, после этого она сдавала тест на COVID-19, результат был отрицательный, сообщила представитель ведомства печати и информации немецкого правительства.

"Канцлер как всегда через несколько дней после Европейского совета сдавала ПЦР-тест, его результат отрицательный", - сообщила представитель ведомства, ее цитирует телеканал Welt.

По ее словам, на саммите действуют правила инфекционной защиты, Меркель была в респираторной маске FFP2. Макрону, заразившемуся коронавирусом, она пожелала скорейшего выздоровления.