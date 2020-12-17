Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Тест президента Франции Эммануэля Макрона на коронавирус дал положительный результат, сообщает Елисейский дворец.

Французский лидер сделал тест после того, как у него появились легкие симптомы заболевания.

Отмечается, что Макрон уходит на самоизоляцию, но продолжит работу в удаленном режиме. Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент самоизолируется на 7 дней.

В связи с инфицированием Макрона премьер-министр Франции Жан Кастекс после вероятного контакта с заразившимся решил также уйти на самоизоляцию, сообщили в Матиньонском дворце - официальной резиденции премьера.

Супруга президента Брижит Макрон уже уходила на карантин из-за контакта с лицом, заразившимся COVID-19.

Эммануэль Макрон присоединился к ряду мировых лидеров, которые ранее болели коронавирусом. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.

По данным Университета Джонса Хопкинса с начала пандемии во Франции выявлено 2 млн 465 126 случаев коронавируса. Скончались от COVID-19 более 59,4 тыс. человек.