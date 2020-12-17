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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Польша введет общий карантин, а на Новый год – комендантский час

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Общенациональный карантин вводится в Польше с 28 декабря до 17 января в связи с COVID-19, сообщают польские СМИ.

Как заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, в дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок.

Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов).

Кроме того, на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января будете введен комендантский час.

По данным Минздрава Польши, в стране 11953 новых случаях заражения коронавирусом. 431 пациент с COVID-19 скончался.

Хроника 09 января – 17 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Польша коронавирус

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