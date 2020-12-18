Боррель не смог организовать встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил в четверг, что предпринимал попытку организовать трехстороннюю встречу с главами МИД Азербайджана и Армении, но у него ничего не получилось.

"Поскольку оба министра поддерживали связь со мной, мы пытались установить трехсторонний контакт - Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это оказалось невозможным, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно", - сказал Боррель в Брюсселе перед заседанием Совета партнерства ЕС-Армения, на который приехал армянский министр иностранных дел Ара Айвазян.

На пятницу запланирован Совет сотрудничества ЕС-Азербайджан, на который ожидают главу азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова.

Боррель отметил, что эти встречи проходят после недавних широкомасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Соглашение о прекращении огня, которого добилась Россия 10 ноября, около 40 дней назад, безусловно, предотвратило дальнейшие человеческие жертвы. Но на прошлой неделе, к сожалению, мы услышали сообщения с обеих сторон о нарушениях режима прекращения огня. Полное соблюдение режима прекращения огня по-прежнему является обязательным", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Он подтвердил, что Евросоюз полностью поддерживает формат Минской группы ОБСЕ и ожидает, что два сопредседателя продолжат или начнут, поскольку был перерыв на годы, переговоры о всеобъемлющем и устойчивом урегулировании конфликта.