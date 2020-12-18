Разлив нефти у берегов Маврикия произошел по вине экипажа

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Авария с танкером Wakashio, ставшая причиной разлива нефти у берегов Маврикия, произошла после того, как экипаж приблизился к берегу, чтобы попасть в зону действия сотовой связи, сообщила японская Mitsui O.S.K. Lines.

"Члены экипажа были недостаточно информированы о правилах безопасной навигации, и их соблюдение было недостаточным, поскольку они (члены экипажа - ИФ) не подготовили надлежащий план прохода", - говорится в пресс-релизе компании.

В Mitsui O.S.K. Lines также заявили, что экипаж судна не использовал подходящие навигационные карты и пренебрегал несением вахты и слежением за радарами.

Компания намерена выделить 500 млн иен ($4,8 млн) на реализацию мер, которые должны предупредить повторение этой аварии, включая обучение пользованию навигационными картами.

Танкер Wakashio в конце июля сбился с курса и налетел на коралловый риф в одной миле (1,6 км) от берега. В начале августа в корпусе судна образовалась трещина, что стало причиной разлива более 1 тыс. тонн нефти.

В сентябре Mitsui O.S.K. Lines извинилась за причинение вреда и предложила направить 1 млрд иен на финансирование проектов по защите окружающей среды и поддержку местных рыболовов.