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Макрон рассказал о сухом кашле и утомляемости на фоне COVID-19

Макрон рассказал о сухом кашле и утомляемости на фоне COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого ранее подтвердился коронавирус, сообщил, что чувствует себе неплохо, продолжает работать.

"Я хочу вас заверить, что у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера. Это утомляемость, головная боль, сухой кашель", - сказал Макрон в видеообращении, опубликованном Елисейским дворцом.

Он заверил, что поддерживает связь с премьер-министром и правительством, но некоторые дела пришлось отложить из-за болезни. По словам Макрона, он продолжает работать над "первоочередными вопросами", связанными с пандемией или, например, Brexit.

Президент Франции призвал всех сохранять бдительность, добавив, что "вирус может затронуть каждого". Макрон отметил, что соблюдал повышенные меры безопасности, носил маску и поддерживал дистанцию.

О том, что у президента Франции диагностировали коронавирус, стало известно 17 декабря. Семь дней Макрон будет находиться в самоизоляции.

Несколько мировых лидеров ранее болели коронавирусом. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.

Франция Эммануэль Макрон

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