Врач назвал состояние болеющего коронавирусом Макрона стабильным

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший COVID-19, продолжает удаленно выполнять свою работу, его состояние - стабильное, сообщил в субботу главврач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон.

В коммюнике медика отмечается, что у главы государства "стабильное состояние", и потому причин для опасений нет.

"Наблюдаются прежние симптомы COVID-19: усталость, кашель, мышечная боль. Это не мешает ему выполнять свою работу", - заявил Перрошон.

О том, что Макрон заразился коронавирусом, стало известно 17 декабря.

Накануне он записал видеообращение к согражданам, в котором сообщил, что в целом чувствует себя неплохо и продолжает работать, правда - менее интенсивно, чем обычно.