Нетаньяху и глава Минздрава первыми в Израиле привились от коронавируса

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн в субботу привились от COVID-19, сообщила The Jerusalem Post.

Нетаньяху назвал это "большим днем для Израиля". Он пояснил, что именно вакцина позволит победить коронавирус в стране и призвал соотечественников последовать его примеру.

Планируется, что в воскресенье свою первую дозу вакцины получит и президент Израиля Реувен Ривлин.

Опросы показывают, что большинство израильтян настороженно относятся к вакцинам от COVID-19, именно поэтому руководители страны стремятся убедить сограждан сделать прививку.

В Израиле одобрена к применению вакцина от Pfizer и BioNTech. В дальнейшем могут получить одобрение и другие вакцины. В конце ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви сказал, что его страна планирует закупить 1,5 миллиона доз российской вакцины "Спутник V".