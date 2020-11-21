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Израиль запланировал покупку 1,5 млн доз российской COVID-вакцины

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Израиль планирует закупить 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса, сообщил посол страны в России Александр Бен Цви.

"Как уже заявило руководство медицинского центра "Хадасса" в Иерусалиме, у них есть большая заинтересованность в приобретении российской вакцины. Речь идет о поставке 1,5 млн доз вакцины после проведения всех необходимых испытаний и решения процедурных вопросов в Израиле", - сказал Бен Цви в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что посольство пока не располагает точной информацией по техническим вопросам, связанным с процессами и датами поставок, но "работа по ним идет".

Вопрос совместного производства вакцины будет проработан специалистами, пока информации на этот счет нет, сообщил посол.

По его словам, филиал медицинского центра "Хадасса" в "Сколково" также участвует в разработке, помогая российской стороне в клинических испытаниях вакцины.

Тема борьбы с коронавирусом постоянно находится на повестке дня двустороннего сотрудничества, этот вопрос обсуждался 16 ноября в ходе телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, добавил посол.

"Вакцина, которую разрабатывают в Израиле, также находится в стадии испытаний. Она немного другая - вакцинирование российским препаратом проходит в два этапа, а израильскому требуется только один укол. Если испытания пройдут успешно, мы планируем произвести 15 млн доз вакцины. Это будет не только для населения Израиля", - сказал Бен Цви.

В минувший понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил в ходе телефонного разговора с Нетаньяху возможные поставки российской вакцины от коронавируса и организацию ее производства в Израиле. Премьер-министр Израиля, в свою очередь, сообщил по итогам разговора, что речь шла о возможности приобретения вакцины Спутник V.

Израиль помимо переговоров с Россией заключил соглашения о поставках вакцин от коронавируса с американскими компаниями Moderna и Pfizer. Кроме того, накануне Нетаньяху заявил, что правительство Израиля планирует заключить сделку с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на покупку миллионов доз вакцин от COVID-19.

Хроника 09 января – 21 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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