Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Умеющие страдать осьминоги, публикация Lancet о лечении Алексея Навального и мутации в британском варианте коронавируса

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Археолог и художник реконструировали облик жившей 3700 лет назад перуанской женщины. Чертами лица она похожа на современных женщин. Авторы работы выяснили, что девушка умерла в возрасте 20-25 лет и что она могла быть храмовой жрицей.

- Американские исследователи научились переводить растровое изображение, состоящее из отдельных пикселей, в непрерывное, описываемое функциями. Благодаря этому, можно приближать изображение с небольшой воспринимаемой потерей качества. Главное новшество алгоритма, описанного в статье, состоит в том, что авторы предложили перейти от единой функции для описания всего изображения к набору локальных функций, описывающих его фрагменты.

- Специалисты из США и Канады изучили мумию волчонка Жур и узнали, что Жур жила 56 тысяч – 57 тысяч лет назад и умерла в возрасте шести-семи недель из-за обрушения норы. Мумию нашли еще четыре года назад в вечной мерзлоте в канадском Юконе. Изучение Жур поможет больше узнать об эволюции волков, а также о том, как они заселили Северную Америку.

- В журнале The Lancet вышел подробный отчет о лечении Алексея Навального, где проводится довольно однозначная линия – симптомы и анализы указывают на отравление веществом группы "Новичок".

- В новом британском варианте коронавируса – целых 23 мутации. Откуда они появились? И узнает ли его наша иммунная система в этом "гриме"? N+1 рассказал все, что известно об облике британского варианта.

- Летом 2020 года на сайте препринтов биологических научных статей biorXiv появилась публикация, в которой ее автор утверждает, что обнаружила у осьминогов способность испытывать боль. В этом материале говорится о том, чему нас учит пример осьминогов, которым делали больно, чтобы выяснить, умеют ли они страдать.

- Самым выгодным заменителем мяса в будущем считают насекомых. N+1 рассказал о том, из каких членистоногих мы, возможно, скоро будем делать котлеты, чем они ценны и какие на вкус.