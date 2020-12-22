Трамп продлил финансирование правительства до 28 декабря во избежание шатдауна

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал документ, который продлевает финансирование правительственных ведомства до 28 декабря, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп подписал документ о "Дальнейшем продлении срока действия Закона о непрерывных ассигнованиях, 2021", который предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год федеральным ведомствам до 28 декабря 2020 года", - написал представитель Белого дома Джадд Дир в твиттере.

Агентство Bloomberg отмечает, что это уже третья с пятницы резолюция, подписанная Трампом о временном финансировании, которая позволяет избежать "шатдауна" (прекращения финансирования федеральных ведомств).

Ранее Сенат США поддержал вслед за палатой представителей пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд. Таким образом Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.