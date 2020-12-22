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Антирекорд по суточному числу смертей от COVID-19 зафиксирован в Литве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 3 342 новых случая коронавируса, из которых 1 871 зафиксирован в Литве, 1 004 - в Латвии и 567 - в Эстонии.

Накануне, 21 декабря, в странах Балтии было зарегистрировано 2 812 случаев COVID-19 и 31 смерть.

В Литве за минувшие сутки подтвержден 1 871 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 54 человека, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. Это самое высокое число смертей с начала пандемии.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 116 358 случаев заражения коронавирусом, 54 197 человек выздоровели, 1 093 - скончались.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 1 004 новых случая COVID-19, умерли 16 человек, сообщает во вторник новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 32 339 человек.

Нужно использовать все возможности начать вакцинацию населения от COVID-19 еще до Нового года, сказал Латвийскому радио главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

"Я надеюсь, что мы действительно уже 28 декабря начнем вакцинацию медицинского персонала на полную мощность, потому что заболеваемость очень высока", - сказал он, выразив надежду, что больницы приложат к этому все усилия. Думпис подчеркнул, что вакцина эффективна и это доказано исследованиями.

21 декабря Еврокомиссия утвердила использование разработанной фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer вакцины против COVID-19 в странах Европейского союза, и вакцинация начнется уже в ближайшие дни. Первые партии препаратов в страны ЕС могут поступить 26 декабря, а вакцинация начнется 27, 28 и 29 декабря.

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 5 687 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых первичными положительными оказались 567 или около 10% от общего числа суточных тестов, сообщил во вторник департамент здоровья.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом, всего с начала пандемии в стране умерли 186 человек.

За весь период пандемии в Эстонии сделано более 591,5 тыс. первичных тестов на коронавирус, из которых 22 647 (3,8%) оказались положительными. Выздоровели 395 человек.

Хроника 09 января – 22 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Балтия Литва Латвия Эстония Коронавирус

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