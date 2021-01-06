В США узнали о намерении Байдена назначить Гарланда генпрокурором

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента США Джо Байден выдвинет судью Меррика Гарланда на пост генерального прокурора страны, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На данный момент Гарланд занимает должность судьи Апелляционного суда округа Колумбия.

В 2016 году президент США Барак Обама выдвинул Гарланда на должность в составе Верховного суда, однако выдвижение было приостановлено Сенатом, контролируемым на тот момент республиканцами.

На данный момент в США ведется подсчет голосов на выборах двух членов Сената в штате Джорджия. В случае победы кандидатов от демократов они возьмут контроль над верхней палатой Конгресса.

Как ожидается, 20 января вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.