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Отели Турции вернут россиянам деньги за отмененные новогодние ужины

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Турции российским туристам вернут деньги за оплаченные ими в отелях новогодние гала-ужины, отмененные из-за новых ограничений, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что все вводимые до этого в стране ограничения мало затрагивали туристов, так как речь шла в основном о городских отелях и ресторанах, а туристы чаще отдыхают в курортных отелях и не покидают их территорию.

"Последнее ограничение по празднованию Нового года затронуло и туристов тоже. По последнему постановлению - никакой живой музыки, никакой анимации, торжественных встреч Нового года - это все запрещено в отелях и в ресторанах отелей. До 22:00 рестораны будут открыты", - сказала она.

По словам Ломидзе, туристы смогут до 22:00 прийти в ресторан, поесть с друзьями, отметить, а после 22:00 - продолжить в номере или на территории отеля, "если удастся договориться".

"Празднования, танцы, анимация, постановки - все, что входит в понятие новогодний гала-ужин - ничего этого в Турции не будет. Конечно, есть снижение продаж, в первые дни объем продаж упал на 15%, хотя сейчас постепенно это восстанавливается, но аннуляций не было. Другой вопрос, что было много людей, которые забронировали и оплатили заранее новогодний ужин. Им всем вернут деньги, турецкая сторона сказала, что специально это будет регламентировано, чтобы туристы не были обижены", - добавила она.

По словам Ломидзе, средства будут возвращены либо на месте, либо по возвращению в турагентствах, где бронировался тур. Она подчеркнула, что у туроператоров было порядка 10-15% туристов, которые сразу отказались от бронирования новогодних мероприятий, так как опасались новых ограничений.

Турция АТОР Майя Ломидзе

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