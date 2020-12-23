Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Елисейский дворец сообщил, что заболевший COVID-19 Макрон поправляется

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, который лечится от коронавируса COVID-19, идет на поправку, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В администрации президента указали, что у Макрона "видны признаки улучшения" состояния здоровья. Французский лидер по-прежнему находится на самоизоляции в загородной резиденции Лантерн в Версале.

17 декабря стало известно, что у президента Франции диагностировали коронавирус. Таким образом, он присоединился к ряду мировых лидеров, которые ранее болели COVID-19. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.

На прошлой неделе Макрон сообщил, что чувствует себя неплохо, продолжает заниматься делами, в том числе связанными с Brexit.

Хроника 09 января – 23 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Эммануэль Макрон Франция Коронавирус

Новости по теме

Новости

Лавров пообещал ответ на новые санкции США

Власти США подали иск против Walmart из-за усиления опиоидного кризиса

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla
Навальный попал в больницу

Lancet опубликовал отчет Charite о лечении Навального

Lancet опубликовал отчет Charite о лечении Навального

Рябков заявил о регулярных кибератаках с американских серверов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 78 млн

Что случилось этой ночью: среда, 23 декабря

Еще несколько стран закрыли въезд из Великобритании

Еще несколько стран закрыли въезд из Великобритании

Дипломаты РФ и КНР в ООН иронично попрощались с покидающим СБ постпредом ФРГ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');