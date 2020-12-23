Елисейский дворец сообщил, что заболевший COVID-19 Макрон поправляется

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, который лечится от коронавируса COVID-19, идет на поправку, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В администрации президента указали, что у Макрона "видны признаки улучшения" состояния здоровья. Французский лидер по-прежнему находится на самоизоляции в загородной резиденции Лантерн в Версале.

17 декабря стало известно, что у президента Франции диагностировали коронавирус. Таким образом, он присоединился к ряду мировых лидеров, которые ранее болели COVID-19. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.

На прошлой неделе Макрон сообщил, что чувствует себя неплохо, продолжает заниматься делами, в том числе связанными с Brexit.