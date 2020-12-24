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КНР приостановит авиасообщение с Британией из-за нового штамма COVID

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Китай решил приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового "британского" штамма коронавируса, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Принимая во внимание особенности британской мутации вируса и эффект, который она может произвести, Китай, изучив методы многих других государств, временно прекращает авиасообщение с Великобританией", - заявил Ван Вэньбинь.

Пекин внимательно следит за развитием ситуации и внесет коррективы в зависимости от обстановки, добавил он.

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение ввести максимально жесткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что принял решение о локдауне, учитывая распространение нового штамма COVID-19.

Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Китай Великобритания Ван Вэньбинь Коронавирус

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