Половина участников опроса USA Today сочла президентство Трампа провальным

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около половины американцев считает, что президент США Дональд Трамп войдет в историю как "несостоявшийся" лидер страны, свидетельствуют результаты опроса издания USA Today и Саффолкского университета.

Так, около 50% респондентов заявили, что с исторической точки зрения президентство Трампа оказалось "провальным".

При этом 30% лиц, прошедших опрос, полагают, что Трампа запомнят "хорошим" или "великим президентом", а 16% заявили, что он войдет в историю как "честный президент".

Оставшиеся 4% респондентов не смогли определиться с ответом.

Отмечается, что из всех опрошенных сторонников Демократической партии 87% считают правление Трампа неудачным. При этом 67% сторонников республиканцев расценивают его как удавшееся.

Большинство участников данного опроса - 70% - заявили, что Трампу нужно признать свое поражение на выборах, в то время как 26% опрошенных не считают это нужным.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря. В нем приняли участие 1 тыс. американцев.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, о чем свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Трамп по-прежнему не признает поражение и продолжает попытки оспорить результаты выборов через суды.