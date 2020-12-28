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Трамп обещал быть в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что 6 января будет в Вашингтоне, и пообещал позже предоставить подробности.

Выборы в США - 2020

"Увидимся в Вашингтоне 6 января. Не пропустите. Информация последует", - написал он в своем твиттере.

Президент проводит рождественские каникулы в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, официально закрепив результаты президентских выборов, победителем которых объявлен демократ Джо Байден.

Трамп накануне обратился с призывом к сенаторам - членам Республиканской партии вступить в борьбу за итоги выборов главы государства. Он по-прежнему не признает итоги выборов и продолжает заявлять о фальсификациях при голосовании.

США Дональд Трамп Джо Байден

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