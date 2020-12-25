В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В центре Нэшвилла утром на Рождество взорвался автомобиль. В полиции города заявили, что считают взрыв преднамеренным.
MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020
Расследованием занимаются полиция, ФБР и профильное агентство при Минюсте, в ведении которого находятся инциденты с огнестрелом и взрывчаткой (ATF).
Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты.
Корреспондент CNN сообщил, что, судя по всем признакам, взрыв был мощным; на место выезжали не только полицейские, но и пожарные.
По словам представителя городского пожарного департамента, с места взрыва в больницу доставили трех потерпевших. Он уточнил, что врачи не сочли их состояние критическим.
Житель Нэшвилла Бак Маккой расссказал CNN, что взрыв случился прямо у него перед домом, волна выбила стекла в его окнах. "На улице все было в огне, три припаркованных машины были полностью охвачены пламенем", - поделился он.
What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP— Jimmy Hall (@thejimmyhall) December 25, 2020