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В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль

В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В центре Нэшвилла утром на Рождество взорвался автомобиль. В полиции города заявили, что считают взрыв преднамеренным.

Расследованием занимаются полиция, ФБР и профильное агентство при Минюсте, в ведении которого находятся инциденты с огнестрелом и взрывчаткой (ATF).

Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты.

Корреспондент CNN сообщил, что, судя по всем признакам, взрыв был мощным; на место выезжали не только полицейские, но и пожарные.

По словам представителя городского пожарного департамента, с места взрыва в больницу доставили трех потерпевших. Он уточнил, что врачи не сочли их состояние критическим.

Житель Нэшвилла Бак Маккой расссказал CNN, что взрыв случился прямо у него перед домом, волна выбила стекла в его окнах. "На улице все было в огне, три припаркованных машины были полностью охвачены пламенем", - поделился он.

США МВД ФБР Нэшвилл

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