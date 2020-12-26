Бизнесмены Нэшвилла пообещали награду за данные о взрыве
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмены и телезвезды Нэшвилла собрали более $300 тыс. в награду тому, кто сообщит какие-либо данные о произошедшем накануне взрыве.
Как напоминает "Би-би-си", взрыв произошел утром 25 декабря по местному времени. В этот день западный мир празднует Рождество. В районе взрыва домика на колесах были найдены человеческие останки.
В результате произошедшего пострадали три человека.
За 15 минут до взрыва из автомобиля зазвучало записанное предупреждение об опасности. Полиция эвакуировала людей из близлежащих зданий и вызвала саперов. Среди эвакуированных никто не пострадал.
Полицейские считают, что взрыв был спланированным, однако пока никто не взял на себя ответственность.
. @MNPDNashville @JohnCooper4Nash I would like to put up a $250,000 reward to anyone who provides information that leads to the arrest and conviction inside of your process, of the this Nashville incident. We can"t have our streets terrorized like this. #horror pic.twitter.com/k9fNjRjklZ— Marcus Lemonis (@marcuslemonis) December 25, 2020