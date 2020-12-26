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Бизнесмены Нэшвилла пообещали награду за данные о взрыве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмены и телезвезды Нэшвилла собрали более $300 тыс. в награду тому, кто сообщит какие-либо данные о произошедшем накануне взрыве.

Как напоминает "Би-би-си", взрыв произошел утром 25 декабря по местному времени. В этот день западный мир празднует Рождество. В районе взрыва домика на колесах были найдены человеческие останки.

В результате произошедшего пострадали три человека.

За 15 минут до взрыва из автомобиля зазвучало записанное предупреждение об опасности. Полиция эвакуировала людей из близлежащих зданий и вызвала саперов. Среди эвакуированных никто не пострадал.

Полицейские считают, что взрыв был спланированным, однако пока никто не взял на себя ответственность.

США Нэшвилл

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