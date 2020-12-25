Полицейских предупредили о взрыве в Нэшвилле за 15 минут до него

Место взрыва в Нэшвилле Фото: ТАСС/AP

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Полиция американского города Нэшвилл (штат Теннеси) была заранее оповещена о том, что в центре города вскоре произойдет взрыв автофургона. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент городской полиции.

На пресс-конференции представители полиции рассказали, что стражи правопорядка прибыли в центр города в связи с сообщениями о стрельбе. На месте событий они обнаружили фургон, из которого транслировалась аудиозапись с предупреждением о взрыве через 15 минут.

Полицейские начали эвакуацию близлежащих строений и вызвали саперов, однако затем произошел взрыв. В полиции отметили, что не знают, находился ли кто-либо в автофургоне в момент взрыва.

В результате взрыва в соседних домах были выбиты стекла, нескольким зданиям был нанесен ущерб. Ранее сообщалось, что во время инцидента пострадали три человека, однако в критическом состоянии они не находятся.

Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил, что о ситуации проинформирован президент США Дональд Трамп.