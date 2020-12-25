Евросоюз сформирует резерв для помощи пострадавшим от Brexit

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия представила в пятницу предложение о "Резерве корректировки Brexit" для помощи странам и отраслям, которые понесут экономические и социальные потери после выхода Великобритании из Евросоюза.

Резерв сделает адресную помощь быстрой и несложной, он будет работать первое время. В дальнейшем Евросоюз будет закладывать долгосрочную корректировку в новые бюджеты.

Лидеры стран ЕС договорились создать резерв в июле. Его общий бюджет составит пять миллиардов евро. Он будет поддерживать бизнес и занятость в пострадавших отраслях. Это поможет регионам и местным сообществам, в том числе тем, кто зависит от рыболовства в водах Великобритании. Он также может помочь администрациям наладить должный пограничный, таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль, обеспечить необходимый уровень основных услуг пострадавшим гражданам и компаниям.

Резерв корректировки Brexit будет покрывать расходы в любой стране ЕС в течение 30 месяцев. Он разделен на два раунда.

Существенно большая часть из пяти миллиардов евро пойдет на предварительное финансирование в 2021 году. Оно рассчитано исходя из ожидаемого воздействия окончания переходного периода на экономику каждого члена ЕС. Учитывается степень экономической интеграции с Великобританией, включая торговлю товарами и услугами и негативные последствия для рыболовной отрасли ЕС.

Меньший транш предназначен для дополнительной поддержки в 2024 году на случай, если фактические расходы превысят первоначальные ассигнования. Чтобы претендовать на помощь из резерва, государства-члены должны доказать прямую связь своих требований с Brexit.

Предлагаемые правила должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что даже с учетом нового Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Соединенным Королевством с завершением переходного периода 1 января 2021 года произойдут большие изменения. Великобритания уйдет с Единого рынка ЕС и из Таможенного союза, из всех программ и международных соглашений ЕС. Прекратится свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала между ней и ЕС.

ЕС и Великобритания образуют два отдельных рынка, два разных нормативно-правовых пространства. Вновь появятся барьеры, которых не было в течение десятилетий. Они затронут государственные администрации, бизнес и граждан с обеих сторон.