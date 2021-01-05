Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Наши представления о Деде Морозе, "включатель" сознания и притупляющий чувство эмпатии алкоголь

Празднование Нового года в Симферополе Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Немецкие инженеры разработали новый метод объемной 3D-печати, при которой одновременно формируется весь слой. В нем используется два источника света с разными длинами волн, расположенные перпендикулярно друг другу. Плоский источник переводит молекулы в слое жидкого полимерного прекурсора в активное состояние, а проектор вызывает полимеризацию этого слоя в нужных областях. Это ускоряет процесс печати и позволяет печатать объекты с отдельными внутренними включениями, например, сферу с шаром внутри.

- Ученые нашли "включатель" сознания. Им оказались некоторые ключевые структуры мозга. Это таламус, поясная кора и угловые извилины, отвечающие за некоторые когнитивные и другие функции. Их активность, как выяснилось, играет фундаментальную роль в регуляции сознания вне зависимости от методов воздействия на него. По мнению авторов работы, выявленные ими мозговые структуры формируют сеть, играющую ключевую роль во "включении" сознания.

- Люди, которые периодически употребляют алкоголь в больших количествах, даже в трезвом состоянии тратят больше времени, чтобы распознать боль другого человека и посочувствовать.

- Boston Dynamics выпустила ролик, в котором четверо роботов вместе танцуют под хит 1960-х годов, причем делают это так, как вряд ли получится у большинства людей

- Наступили новогодние праздники, на которых кто-то попробует отдохнуть от работы. N+1 предложил разобраться в таком сложном и болезненном для многих вопросе, как отношения с рабочим временем. Вредит ли здоровью работа по ночам? Может, лучше быть фрилансером? Или здоровее всего традиционная рабочая неделя? Разумно ли быть трудоголиком? Ответы – в этом материале.

- Деда Мороза можно встретить только под Новый год. Узнать его проще простого: борода, мешок с подарками, посох… Или нет? Сайт N+1 провел исследование, чтобы выяснить, как мы представляем себе Деда Мороза.