Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Наши представления о Деде Морозе, "включатель" сознания и притупляющий чувство эмпатии алкоголь

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Празднование Нового года в Симферополе
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Немецкие инженеры разработали новый метод объемной 3D-печати, при которой одновременно формируется весь слой. В нем используется два источника света с разными длинами волн, расположенные перпендикулярно друг другу. Плоский источник переводит молекулы в слое жидкого полимерного прекурсора в активное состояние, а проектор вызывает полимеризацию этого слоя в нужных областях. Это ускоряет процесс печати и позволяет печатать объекты с отдельными внутренними включениями, например, сферу с шаром внутри.

- Ученые нашли "включатель" сознания. Им оказались некоторые ключевые структуры мозга. Это таламус, поясная кора и угловые извилины, отвечающие за некоторые когнитивные и другие функции. Их активность, как выяснилось, играет фундаментальную роль в регуляции сознания вне зависимости от методов воздействия на него. По мнению авторов работы, выявленные ими мозговые структуры формируют сеть, играющую ключевую роль во "включении" сознания.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Люди, которые периодически употребляют алкоголь в больших количествах, даже в трезвом состоянии тратят больше времени, чтобы распознать боль другого человека и посочувствовать.

- Boston Dynamics выпустила ролик, в котором четверо роботов вместе танцуют под хит 1960-х годов, причем делают это так, как вряд ли получится у большинства людей

- Наступили новогодние праздники, на которых кто-то попробует отдохнуть от работы. N+1 предложил разобраться в таком сложном и болезненном для многих вопросе, как отношения с рабочим временем. Вредит ли здоровью работа по ночам? Может, лучше быть фрилансером? Или здоровее всего традиционная рабочая неделя? Разумно ли быть трудоголиком? Ответы – в этом материале.

- Деда Мороза можно встретить только под Новый год. Узнать его проще простого: борода, мешок с подарками, посох… Или нет? Сайт N+1 провел исследование, чтобы выяснить, как мы представляем себе Деда Мороза.

N+1 Дайджест

Новости по теме

Новости

Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 г.

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Крушение украинского самолета в Иране

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Президент Армении заразился в Лондоне коронавирусом

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Нефть подешевела на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+

ОПЕК+ не смогли достигнуть консенсуса, продолжат переговоры во вторник

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Что произошло за день: понедельник, 4 января

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');